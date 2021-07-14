Захарова – о несостыковках в докладе ОЗХО по Навальному: «Всё шито белыми нитками» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Организация по запрещению химического оружия в своих докладах о ситуации с российским блогером Алексеем Навальным исправляет и изымает факты, а также подбрасывает фейки. Об этом в среду, 14 июля, написала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что накануне представитель МИД Германии Райнер Бройль попытался объяснить несостыковки в проекте доклада ОЗХО в части об «отравлении» Навального. По словам немецкого представителя, эти несостыковки связаны с ошибкой в дате и были исправлены во второй редакции документа.

- Они всё рисуют на коленке, исправляют, меняют местами, изымают факты, подбрасывают фейки. Вот по этому причине и не отвечают на запросы российской Генеральной прокуратуры - потому что всё шито белыми нитками, - подчеркнула Мария Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также обратила внимание на то, что в очередной раз за ОЗХО говорит Германия, а не представители самой организации.