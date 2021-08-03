Минздрав РФ: от коронавируса надо привить практически всех пожилых людей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о необходимости привить от коронавирусной инфекции практически всех пожилых людей. По его словам, исключение может быть только по медицинским показаниям.

«Для лиц старше 60 лет вакцинация должна быть фактически проведена для всех, исключение могут составлять только те, кто имеет противопоказания медицинские», - заявил глава Минздрава.

Мурашко также сообщил, что свыше 98 процентов госпитализированных с коронавирусной инфекцией не были привиты от COVID-19. Как он отметил, эта статистика говорит о том, что «вакцинация сегодня работает, защищает и спасает жизни».

Глава ведомства также заявил, что пациент с коронавирусом должен начать лечение с первого дня, отметив, что затягивать – «опасно для жизни».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что вакцинация от коронавируса не должна быть принудительной, однако подчеркнул, что граждан необходимо убеждать делать прививку для их же безопасности.