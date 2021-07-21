Путин заявил о необходимости увеличения темпов вакцинации от ковида в РФ.
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Президент России Владимир Путин заявил, что в стране нужно увеличить темпы вакцинации от коронавирусной инфекции. Глава государства считает, что граждан необходимо убедить делать прививку ради сохранения их же жизни.
В то же время президент выразил мнение, что укол от инфекции остается добровольным решением.
- Крайне важно убеждать людей в необходимости сделать прививку в том, что только так мы сможешь поставить заслон эпидемии и при этом подробно квалифицированно разъяснять те сложные вопросы, которые возникают у граждан по поводу вакцинации. Здесь ничего нельзя навязывать, но нужно объяснять, - сказал президент РФ Владимир Путин.
Напомним, что вакцинация в России началась в конце декабря 2020 года. В данный момент россиянам доступны три вакцины от коронавируса.
"Спутник V" - аденовекторная вакцина, в состав которой входит аденовирус, лишенный способности к размножению. Вакцина создана учеными центра имени Гамалеи в августе прошлого года. Она стала первым препаратом от ковида в мире.
"ЭпиВакКорона" - включает кусочки синтетического белка S-коронавируса (пептиды). По словам ученых центра "Вектор" Роспотребнадзора, падая в организм, иммунная система сразу реагирует на этот белок выработкой антител как на чужеродный белок.
"КовиВак" - это убитый цельный вирион коронавируса, который не попадает внутрь клетки, а потому не имитирует инфекцию. Вакцина создана центром имени Чумакова.