Всероссийские проверочные работы пройдут в колледжах с 15 сентября по 9 октября 2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Рособрнадзор впервые проведет всероссийские проверочные работы (ВПР) во всех колледжах России в период с 15 сентября по 9 октября текущего года. Об этом во вторник, 3 августа, сообщила пресс-служба ведомства, уточнив, что эти работы будут писать учащиеся первых курсов, а также студенты, которые в предыдущем году завершили освоение общеобразовательных предметов.

В ведомстве сообщили, что расписание проведения всероссийских проверочных работ для обучающихся организаций среднего профессионального образования (СПО) было утверждено приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

«ВПР для обучающихся СПО в 2021-2022 учебном году проводятся впервые. Они будут проведены с 15 сентября по 9 октября во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности», - говорится в заявлении Роспотребнадзора.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в ближайшие два года Всероссийские проверочные работы планируется перевести в компьютерный формат сдачи.