Всероссийские проверочные работы переведут в компьютерный формат к 2023 году

Регионы в целом готовы к этому изменению Фото: Артем КИЛЬКИН

В ближайшие два года Всероссийские проверочные работы планируется перевести в компьютерный формат сдачи. Об этом рассказал журналистам глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он добавил, что регионы в целом готовы к этому изменению. Сейчас ведется активное переоснащение учебных заведений новым оборудованием в рамках национального проекта "Образование", передает ТАСС.

Всероссийские проверочные работы — итоговые контрольные, которые проводятся по окончанию обучения в классе для определения уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.

Ранее депутат Государственной думы Елена Строкова предложила отменить Всероссийские проверочные работы, которые весной должны сдать ученики 4, 5, 6 и 11-го классов. Инициативу она объяснила тем, что работы стали механическим тестированием, дающим лишнюю нагрузку для педагогов и учеников. Строкова отметила, что за отмену Всероссийской проверочной работы выступили сотни учителей.