Байден спрогнозировал ухудшение ситуации с коронавирусом в США Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден заявил, что ситуация с коронавирусом в Соединенных Штатах грозит обернуться новой волной covid-19.

По его мнению, в ближайшее время в стране ожидается ухудшение эпидобстановки, прежде чем ситуация вновь нормализоваться.

- Этот вариант ковида (штамм "дельта") значительно отличается от того, с чем мы раньше имели дело. Он быстро распространяется и провоцирует новую волну заражений. В настоящий момент на него приходится более 80% всех случаев заражения коронавирусом в США, - сказал глава государства во время своего выступления в Белом доме.