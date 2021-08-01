Главный инфекционист США предсказал стране рост заболеваемости коронавирусом Фото: REUTERS

Соединенным Штатам нужно готовиться к ухудшению ситуации с распространением коронавируса, предупредил главный инфекционист страны Энтони Фаучи.

Как заявил врач в интервью телеканалу ABC News, уровень вакцинации в США, несмотря на достаточно высокий показатель, пока не позволяет справиться с пандемией. Тем не менее власти вряд ли будут вводить новые локдауны, считает специалист

«Ситуация будет ухудшаться», – сказал он.

Как писал сайт kp.ru, ранее ученые в США заявили, что коллективный иммунитет к коронавирусу, который ранее в стране нередко называли национальной целью, недостижим в ближайшее время, а может быть и никогда.

Между тем глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о появлении новых опасных штаммов коронавируса.

Ранее ученые заявили о способности лямбда-штамма коронавируса скрываться от иммунитета.