Чубайс: революция в энергетике приведет к скорой смене мировых элит

Анатолий Чубайс. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В течение ближайшего десятилетия новая технологическая революция приведет к глобальной перегруппировке, когда сформируется группа лидеров, которые станут новой мировой элитой XXI века и, вероятно, XXII веков. Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.

Как передает РБК, об этом Чубайс заявил в письме с предложением собрать конфиденциальный семинар для обсуждения данного вопроса. Как отметил спецпредставитель президента, по его мнению, в такой ситуации российскую экономику может ожидать «уникальный» удар, однако это также открывает перед страной и новые возможности.

«В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, её природного и технологического потенциала … таким же уникальным (в страновом смысле) окажется и удар, который будет нанесён этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед ней открываются», - говорится в письме.

Напомним, ранее Чубайс заявил, что Россия сможет сохранить статус великой энергодержавы с помощью экспорта водорода.