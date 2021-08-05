Правительство Украины предложило принять закон о «переходном правосудии» в Крыму и Донбассе Фото: REUTERS

Украинское правительство предложило Верховной раде принять проект закона о введении «правосудия переходного периода» на неподконтрольных территориях в Донбассе, а также в Крыму. Об этом в четверг, 5 августа, сообщило на официальном сайте министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины.

Сообщается, что кабмин страны одобрил законопроект «О принципах государственной политики переходного периода». Этот закон предлагает ввести элементы переходной юстиции: ответственность за правонарушения, связанные с «временной оккупацией», ограничения относительно избрания и назначения на должности украинцев, которые были приобщены к ней, а также меры по «развитию устойчивого мира».

- В проекте закона предлагается закрепить на уровне закона определение России в качестве государства-агрессора и оккупанта. Документ предполагает установить ограничения по обороту валюты государства-агрессора в течение переходного периода и определить принципы деоккупации и реинтеграции, - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что еще одной задачей закона является введение инструментов «стратегического планирования и закрепления ценностей политики переходного периода». К таким ценностям отнесли приоритет прав человека, неприкосновенность государственного суверенитета и территориальной целостности.

Как писал сайт kp.ru, официальный Киев до сих пор не признает действительным референдум 2014 года, когда жители Крыма в большинстве проголосовали за возвращение полуострова в состав России. Власти Украины также не признают независимость отделившихся самопровозглашенных ДНР и ЛНР, утверждая, что Москва якобы «оккупировала» Крым и «претендует» на Донбасс. Российские власти неоднократно подчеркивали, что не претендуют на эти территории и желают, чтобы ситуация на границе разрешилась в короткие сроки.