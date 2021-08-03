«Это никогда не будет русской территорией»: Зеленский закатил истерику по Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Включив тембр голоса «отеческий», Владимир Зеленский разразился по телевизору пространной тирадой о любви к Крыму. Приводим этот монолог на грани истерики полностью:

- Вот эти люди, которые оккупировали, они никогда не будут любить Крым, как мы. Для тебя это море — детство, эти рапаны - они вкусные. И когда кушаешь эти рапаны, я ищу, а где там песочек, потому что в детстве было так, на зубах. Это невозможно привить. Это моё! Я этот Крым знаю. Палатка, прыгаешь с 14 метров со скалы, удивлял свою будущую супругу тогда: «Вот смотри, как я могу». Тряслись коленки, но прыгал.

Это моя земля. Это не их земля, их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся. И умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет русской территорией. Просто никогда.

Да хоть перепишите историю, хоть все города переназовите… Да невозможно это! Все они вернутся к себе домой! Вопрос времени! – закончил свою речь Зеленский на такой майданной, духоподъемной ноте.

Я слушал убаюкивающий хрип этого неплохого актера и видел не булькающую кастрюлю с «вкусненькими рапанами», а первые неудачные походы на Крымское ханство князя Голицына. 17-й век, на минуточку. Войска без пресной воды, предательство украинского гетмана Самойловича, поджегшего степь – у него были свои шашни с турками, гетман не хотел победы России. Затем, второй неудачный «Крымский поход», русская армия под Перекопом осталась без воды и ушла. Азовские походы Петра Первого и «Азовское сидение», казацкая голодуха, чуть ли не людоедства. Потом шесть Русско-турецких войн, с 1735 по 1829 год. И просто трехлетняя Крымская война России с коалицией Запада - «прогрессивных стран», которые непонятно зачем приволоклись в далекое Черное море повоевать с нами. Нас победили, не смотря на героизм в Севастополе, но в последней русской-турецкой войне 1877-78 годов, мы вернули свое. Сражения времен Гражданской. Наконец, Великая Отечественная – это близко, это всем уже известно. Крым оставили немцам, потом вернули. И опять, море крови и беспредельное мужество: Аджимушкайские каменоломни, 35-я батарея Севастополя.

В кастрюле, где маленький Вова Зеленский варил рапанов, вода должна быть красной от пролитой русской крови. Господин Зеленский, вы умный и взрослый человек. Но, ваши детские воспоминания никак не влияют на реальную политику 21-го века. У вас есть только один способ вернуть себе Крым – бросить все, покаяться и получить российский паспорт. Он станет вашим обратным билетом в счастливое детство. Других вариантов нет, кроме войны, которую вы, кажется, хотите развязать. Тогда билет ваш будет в другую сторону, географически-противоположную Крыму.

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