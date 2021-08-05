Зеленский: Донбасс никогда не будет русской территорией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс никогда не будет российской территорией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит РФ и хочет вхождения района в ее состав, предложил "искать себе место в России". Он отметил, что жители Донбасса и Крыма должны его правильно понять.

"Я считаю, что если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что "наше дело правое – нам в Россию, мы – русские", - это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией... Это как стена в Германии была. В любом случае люди, история воспользуются моментом, и стена рухнет. Если не договорятся (об урегулировании конфликта - ред.), все равно воспользуются моментом люди", - заявил Зеленский в интервью телеканалу "Дом".

Президент Украины порекомендовал жителям Донбасса - тем, кто считают себя украинцами, не покидать эту территорию. Он отметил, что лица проживающие на территории Донбасса и считающие себя русскими, должны покинуть республику. Он заявил, что без Украины на этой территории не будет цивилизации.

"Украина будет расти вверх, будет все строить, однозначно. Донбасс в том виде – в оккупированном, в отрезанном - никогда расти не будет. Но если ты чувствуешь, что Донбасс – это Украина и он украинский, если ты уважаешь этот флаг, уважаешь украинский язык, если ты чувствуешь, что ты украинец – будь там, держись. Эта земля все равно будет деоккупирована в любом случае", - сказал Зеленский.

Ранее президент Украины, как сообщал портал kp.ru, заявил, что Крым никогда не станет по-настоящему российским, потому что русские не смогут полюбить его так, как украинцы. Он рассказал, что поездки в Крым являются для него воспоминанием из детства.

Напомним, что официальный Киев отказывается признать действительным референдум 2014 года, когда жители Крыма в большинстве проголосовали за возвращение полуострова к России. Также на Украине не признали независимость отделившихся ДНР и ЛНР. По данным ООН, за время конфликта на границе с Донбассом на почти семь лет погибло более 13 тысяч человек. Киевские власти считают, что Москва "оккупировала" Крым и претендует на Донбасс. Однако в российской столице неоднократно отмечали, что не претендуют на эти территории и желают, чтобы ситуация на границе разрешилась в короткие сроки.