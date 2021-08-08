В Китае заявили, что первые случаи COVID-19 в США произошли раньше, чем в Ухане

Китайские журналисты заявили, что первые случаи COVID-19 в США произошли раньше, чем в Ухане Фото: Иван МАКЕЕВ

В Китае уверены, что первые случаи заражения коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах произошли раньше, чем в Ухане. Об этом пишет Global Times China.

По заявлению издания, в мае 2020 года во Флориде исчезли данные о 171 пациенте. Позже данные восстановили, но скрыли информацию о симптомах. По информации журналистов, признаки заболевания были у этих людей еще в январе-феврале прошлого года, то есть за месяц до официальных сообщений о первых случаях заболевания в США.

- Как минимум у 26 человек симптомы проявились в конце декабря (2019 года) или в январе, по крайней мере восемь из них не путешествовали и не контактировали с другими зараженными. <…> Первые случаи заражения во Флориде могли произойти раньше, чем в Ухане, но тогда США не расценивали их как COVID-19 или намеренно игнорировали, — сообщил ученый Эрик Тонер.

Издание пишет, что власти США пытались скрыть факты заражения коронавирусом. В частности, к аналитику Ребекке Джонс, которая отказалась искажать факты, пришли домой правоохранители и забрали всю технику.

Вирусолог из Уханьского университета Ян Чжаньцю считает, что американские власти могли скрывать данные о коронавирусе, чтобы политизировать пандемию и очернить Китай.

Как писал сайт kp.ru, ранее член Комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США, республиканец Мак Маккол представил доклад, в основу которого легли результаты расследования в отношении природы происхождения COVID-19. В докладе отмечается, что коронавирус является искусственно модифицированным природным вирусом, разработанным в лаборатории Уханьского института вирусологии в Китае.