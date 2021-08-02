Доклад о лабораторном происхождении коронавируса представлен Конгрессу США

Американцы настаивают на лабораторном происхождении вируса COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США, республиканец Мак Маккол представил доклад, в основу которого положены результаты расследования, проводившегося последние несколько месяцев в отношении природы происхождения нового коронавируса.

В докладе утверждается, что COVID-19 является искусственно модифицированным природным вирусом, вырвавшимся на свободу из лабораторий Уханьского института вирусологии в Китае. Маккол и его соавторы уверены, что собрали и представили достаточное количество доказательств для подтверждения этой версии, передает FoxNews.

В прессу уже попали основные тезисы доклада. Одной из главных улик, в подлинности которых уверен Маккол и которые прямо или косвенно свидетельствуют в пользу того, что COVID-19 появился именно в уханьской лаборатории, является свидетельство того, что за несколько месяцев до вспышки COVID-19 в самом Ухане лаборатория запросила проведение капитального ремонта и дезинфекции, несмотря на то, что была построена и начала функционировать всего лишь за 2 года до этого. Новый ремонт среди прочего предусматривал замену систем кондиционирования и обеззараживания воздуха.

В последние месяцы все больше экспертов в области здравоохранения, ученых и чиновников призывают провести масштабное расследование возможной утечки нового коронавируса из уханьской лаборатории. Но правительство Китая отказывает им в этом.

В пользу версии об утечке говорят и манипуляции с рядом публикаций на профильных сайтах и в специальных базах данных вирусологов: информация из Уханя то появлялась там, то исчезала.

В докладе также утверждается, что в конце 2019 года Уханьский институт вирусологии был взят под контроль китайскими военными, что означает, что правительство страны было «обеспокоено некоторыми событиями, там происходящими». А спутниковые снимки Уханя показывают внезапно резко увеличившуюся активность работы местных больниц. Таким образом, вспышка COVID-19 в Ухане началась задолго до того, как об этом стало известно в мире.

Картографический анализ также подтвердил, что распространение коронавируса невольно было начато сотрудниками лаборатории, добиравшихся на работу и с нее определенными маршрутами городского транспорта.

Также в 2019 году в Ухане проводились Всемирные военные игры, участники которых жаловались на симптомы, похожие на заболевание коронавирусом. Кроме того, именно в странах-участницах этих состязаний первые случаи появления коронавируса были зарегистрированы ранее, чем где бы то ни было.

Китай отрицает любые обвинения, связанные с возможной утечкой COVID-19 их уханьской лаборатории. Всемирная организация здравоохранения придерживается аналогичной позиции.

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