Россия и Молдавия договорились снять двусторонние ограничения на экспорт Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Россия и Молдавия договорились снять взаимные ограничения на экспорт продукции, сообщил журналистам заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи с молдавским лидером Майей Санду.

«Договорились о снятии тех ограничений, которые возникли для российских экспортеров…Ну и об ответных шагах российской стороны по поставкам молдавской сельхозпродукции», – сказал он.

По словам Козака, торговля между странами будет беспошлинной. Замглавы администрации президента РФ отметил, что разговор с президентом Молдавии проходил «в доброжелательном» ключе и получился конструктивным. Стороны начнут диалог на межведомственном уровне уже с четверга, 12 августа, сообщил Козак.

Как писал сайт kp.ru, ранее Санду заявила, что заявила, что Молдавии необходимо возобновить диалог с Россией. По ее словам, переговоры с Москвой будет вести новое правительство и министр иностранных дел республики, кроме того, не исключены переговоры на уровне президентов.

Между тем Молдавия отозвала посла в РФ Владимира Головатюка.