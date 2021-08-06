Санду считает необходимым возобновить диалог с Россией

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что стране необходимо возобновить диалог с Россией.

Переговоры с Москвой будет вести новое правительство и министр иностранных дел республики Нику Попеску, отметила глава государства. Кроме того, не исключены переговоры на уровне президентов.

Как писал сайт kp.ru, ранее победившая на выборах в Молдавии партия выразила готовность к нормальным отношениям с Россией. Лидер партия действия и солидарности заявил, что Кишинев видит отношения с Москвой «предсказуемыми и взаимоуважительными».

На парламентских выборах в Молдавии в июле 2021 пропрезидентская Партия действия и солидарности получила 52,8% голосов. Второе место у Избирательного блока коммунистов и социалистов экс-президента Игоря Додона – 27,1%. Также в парламент прошла партия бизнесмена Илана Шора «Шор», у которой 5,7%.