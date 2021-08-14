ВКС России возьмут на службу женщин-летчиц Фото: Александр РАЙКО

Военно-космические силы (ВКС) России возьму на службу женщин-летчиц, сейчас разрабатывается методология применения женских экипажей в военных авиационных частях. Об этом журналистам рассказал заместитель главнокомандующего ВКС РФ по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев.

«Служить девушки-летчицы гарантированно будут», – заявил он.

По словам Максимцева, подход к каждой женщине будет индивидуальный исходя из ее профессиональных навыков. Генерал-майор напомнил, что сейчас девушки обучаются в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков по специальностям военно-транспортная, дальняя, штурмовая и истребительная авиация.

Как писал сайт kp.ru, в начале августа в России женщинам разрешили трудиться авиационными механиками и техниками по планеру и двигателям, приборам и электрооборудованию, радиооборудованию, парашютным и аварийно-спасательным средствам, горюче-смазочным материалам.