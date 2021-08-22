Сенатор Климов: США разорвали «в клочья» экономику Украины Фото: REUTERS

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов прокомментировал тридцатилетие независимости Украины. По его мнению, за все годы суверенитета незалежная так и не смогла сложиться как государство.

Политик указал на то, что по состоянию на сегодняшний день Украина является «государством-банкротом», отметив, что в том, что экономика стран разорвана в клочья, виноваты отчасти и США.

«Украина так и не сложилась, как государство. Для этого есть несколько причин, в том числе и необходимое время для появления собственной государственности. Кроме того, хотя США обещали разорвать российскую экономику "в клочья", эта участь постигла именно Украину», - приводит РИА Новости слова сенатора.

Климов также заявил, что вместо суверенитета Украина смогла добиться только «маршей в вышиванках».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Верховной рады раскритиковали поздравление, которое американское посольство в Киеве подготовило к 30-й годовщине независимости Украины. Парламентарий назвал позором представленную американскими дипломатами песню на украинском языке.