В раде раскритиковали поздравление США ко Дню независимости Украины Фото: REUTERS

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал поздравление американского посольства в Киеве с 30-й годовщиной независимости Украины.

Парламентарий назвал позором выложенную в Instagram песню на украинском языке. На опубликованном видео сотрудники посольства исполнили песню «Мой друг» группы Kozak System «в честь дружбы между народом Украины и США».

В сообщении диппредставительства было отмечено, что Соединенные Штаты «твердо поддерживают Украину, ее суверенитет, территориальную целостность, демократию и процветание».

«Такого унижения украинские коррупционеры еще в своей жизни не испытывали: за 20 лет оккупации Афганистану на разграбление дали 3 трлн долларов, а на 30-летие оккупации Украины нашему коррупционному «Талибану»* спели всего лишь песенку. Это какой-то позор!» — написал Рабинович в Facebook 21 августа.

Напомним, ранее верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Вашингтон тратил на Афганистан по 300 млн долларов в день на протяжении последних 20 лет, а общие затраты составили более двух трлн долларов. При этом, по его словам, результаты все равно оказались скромными.

*Запрещенная в России террористическая организация