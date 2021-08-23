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Политика23 августа 2021 13:59

Лидеры ОДКБ поручили выработать меры ответа на угрозы из Афганистана до 16 сентября 2021

Песков рассказал об итогах саммита организации
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Лидеры ОДКБ поручили выработать меры ответа на угрозы из Афганистана до 16 сентября 2021

Лидеры ОДКБ поручили выработать меры ответа на угрозы из Афганистана до 16 сентября 2021

Фото: Александр КОЦ

Лидеры государств - членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) договорились до 16 сентября текущего выработать меры совместного реагирования на угрозы, которые исходят из Афганистана после смены власти в данной республике. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам саммита ОДКБ.

«Условились дать поручения советам министров иностранных дел, обороны, комитету секретарей советов безопасности вместе с секретариатом ОДКБ оперативно выработать меры совместного реагирования на угрозу, которая сейчас исходит из Афганистана, реальные риски для всего евразийского региона и мира в целом», - заявил представитель Кремля в понедельник, 23 августа.

Как отмтеил пресс-секретарь главы государств, лидеры стран - членов ОДКБ рассчитывают на то, что это поручение будет исполнено к намеченной дате, «когда на полноформатной сессии Совета коллективной безопасности снова соберутся главы государств в Душанбе».

Напомним, Песков также сообщил, что Москва не будет вмешиваться в конфликт талибов с сопротивлением в провинции Панджшер, уточнив, что о дипломатическом посредничестве речи также не идёт.