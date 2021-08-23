Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10.8°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика23 августа 2021 13:22

Кремль: никто не собирается вмешиваться в происходящие в Афганистане

Песков отметил, что о дипломатическом посредничестве речи также не идет
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никто не собирается вмешиваться в происходящие в Афганистане события. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, Москва не будет вмешиваться в конфликт талибов с сопротивлением в провинции Панджшер, о дипломатическом посредничестве речи также не идёт.

«Сегодня на очередном заседании Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) упоминалась эта линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительную опасность и угрозы. Конечно же, никто вмешиваться в эти события не собирается», - заявил пресс-секретарь российского лидера в понедельник, 23 августа.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 23 августа, боевики радикального движения «Талибан»* заявили, что взяли в осаду силы сопротивления в провинции Панджшер и готовятся к переговорам. Днем ранее, 22 августа, талибы* дали лидеру сопротивления в регионе четыре часа, чтобы отдать провинцию под их контроль. В противном случаи Талибан* пригрозил начать операцию по захвату. Руководитель сопротивления в провинции Ахмад Масуд отказался сдаваться, заявив, что жители провинции готовы отстоять ее.

*Запрещенная в России террористическая организация