Кремль: никто не собирается вмешиваться в происходящие в Афганистане

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никто не собирается вмешиваться в происходящие в Афганистане события. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, Москва не будет вмешиваться в конфликт талибов с сопротивлением в провинции Панджшер, о дипломатическом посредничестве речи также не идёт.

«Сегодня на очередном заседании Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) упоминалась эта линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительную опасность и угрозы. Конечно же, никто вмешиваться в эти события не собирается», - заявил пресс-секретарь российского лидера в понедельник, 23 августа.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 23 августа, боевики радикального движения «Талибан»* заявили, что взяли в осаду силы сопротивления в провинции Панджшер и готовятся к переговорам. Днем ранее, 22 августа, талибы* дали лидеру сопротивления в регионе четыре часа, чтобы отдать провинцию под их контроль. В противном случаи Талибан* пригрозил начать операцию по захвату. Руководитель сопротивления в провинции Ахмад Масуд отказался сдаваться, заявив, что жители провинции готовы отстоять ее.

*Запрещенная в России террористическая организация