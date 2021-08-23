Минэнерго США: мы хотим поставить Россию на место

Минэнерго США заявило, что Вашингтон хочет поставить на место России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Грэнхолм заявила, что американские власти "хотят поставить на место" Россию.

На саммите "Крымская платформа" министр отметил, что в 2014 году Вашингтон предоставил Киеву 4,9 миллиарда долларов помощи и продолжит поддерживать Украину в дальнейшем.

- Мы будем продолжать наши дипломатические усилия, которые мы совместно принимаем с нашими союзниками и партнерами для разрешения конфликта на востоке Украины. Мы хотим поставить Россию на ее место, и мы хотим добиться прекращения конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма, — сказала Грэнхолм.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов прокомментировал тридцатилетие независимости Украины. По его мнению, за все годы суверенитета незалежная так и не смогла сложиться как государство. Политик указал на то, что по состоянию на сегодняшний день Украина является "государством-банкротом", отметив, что в том, что экономика стран разорвана в клочья, виноваты отчасти и США. Климов также заявил, что вместо суверенитета Украина смогла добиться только "маршей в вышиванках".