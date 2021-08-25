В Днепропетровской области Украины русский язык лишили статуса регионального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Днепропетровский окружной административный суд отменил региональный статус русского языка в Днепропетровской области Украины. Об этом пишет издание "Левый берег" со ссылкой на решение суда.

- Признать противоправным и недействительным с 28.02.2018 года решение Днепропетровского областного совета "О поддержке языковой политики на Украине" №333-14/VI от 17.08.2012 года, - говорится в решении суда,.

До этого на Украине суды уже принимали подобные решения в других других городов и регионов страны.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О полном общем среднем образовании", согласно которому предусмотрено постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском. Кроме этого, глава государства заявлял, что украинцы и русские не являются одним народом, несмотря на то, есть между ними есть "много общего, часть истории, память, соседство и родственники".