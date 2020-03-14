2020-03-14T09:49:42+03:00
Политика

Зеленский подписал закон о фактическом запрете получать образование на Украине на русском языке

Все нацменьшинства по языковому признаку поделены на три группы. Самая дискриминируемые – читающие Пушкина, Лермонтова, Толстого и Чехова на языке оригинала
Борис ИВАНОВ
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Президент Украины Владимир Зеленский.Президент Украины Владимир Зеленский.Фото: REUTERS
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Все предвыборные обещания Зеленского так и остались переливанием из пустого в порожнее и сотрясанием воздуха. В том числе и о том, чтобы пересмотреть систему украинского образования, дабы не допустить дискриминации населения по языковому признаку, на чем, кстати построено и законодательство Евросоюза в этой сфере. Буквально под конец недели он подписал дискриминационный для русского населения Украины закон о среднем образовании, который вводит даже не двойные, а тройные стандарты. Напомним, что этот закон Верховная рада Украины окончательно приняла 16 января этого года.

Свободный выбор языка обучения предусмотрено только для платных частных организаций образования. Для всех остальных национальных меньшинств, кроме чисто украинских школ, предусмотрено три варианта обучения в зависимости от «веса» того или иного языка в Незалежной.

Дети «коренного населения» Украины, не проживающие в языковой среде и не имеющие своего государства смогут обучаться на своем родном языке с первого по 11-й (12-й) классы наряду с украинским. Такая хитрая формулировка говорит исключительно о крымских татарах, потому что только они подпадают под все вышеописанные условия.

Вторая группа создана специально для школ с обучением на языке нацменьшинств Украины, чья Родина входит в ЕС. Поляки, чехи, венгры, румыны и т.д. Если твой язык входит в языковую семью ЕС, то ребенок в начальных классах сможет начать обучение на родном языке, с 5-го класса объем преподавания на украинском должен составить не менее 20% от всего объема преподавания. К 9-му классу этот показатель должен быть доведен до 40%. А вот старшеклассники будут получать знания на родном языке не более 40% от всего объема учебного процесса, а 60% учебного времени займет государственный украинский.

И, наконец, третья группа – обучение нацменьшинств, у которых родной язык относится к одной группе с украинским и проживающих преимущественно в среде собственного языка. Как вы, наверное, уже поняли, речь о русском языке. Начиная с 5-го класса не менее 80% учебного материала в украинских школах будет даваться детям на государственном украинском языке.

При этом, всякие платные курсы и программы (например, платный факультатив по русскому языку или по химии на русском языке) этим законом в обычных школах запрещены. А директорам дано право казнить и миловать педагогов своей школы по любому поводу, как ему вздумается.

То есть Киев проигнорировал все рекомендации Венецианской комиссии по уничтожению языковой дискриминации в соотношении языки ЕС и не ЕС, все квоты оставлены в тех же пропорциях, как рекомендовало Минобразования при Порошенко. Радикальные националисты могут торжествовать – «щупальца русского мира», как недавно назвала Пушкина и Лермонтова некая укрописательница Ницой, обрублены. Правда, Венгрия вряд ли согласится с этой моделью и, как обещала, продолжит блокировать сотрудничество НАТО и Украины, но ведь оно может и не в рамках саммитов проходить, а в сам блок и без Будапешта Киев никто приглашать не собирается.

Нет никакого сомнения, что все это делается в пику именно Москве в доказательство тезиса «Украина – не Россия». Мы, собственно, об этом и так знаем, а в последние годы подобные сравнения научились воспринимать с опаской. Но, чтобы убедить украинское население в этом окончательно, Зеленскому осталось в языковой сфере провести еще одну реформу, которую радикалы-западенцы воспримут с чувством большого и глубоко удовлетворения. В пику России перевести мову на латиницу с кириллицы. После чего, кстати, вопрос о признании украинцев носителями русского языка (что значительно облегчает получение гражданства РФ) окончательно утратит любые признаки актуальности.

Зато какой расцвет частных школ в Незалежной ожидается в ближайшие годы!

ИСТОЧНИК KP.RU

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