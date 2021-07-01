Зеленский: украинцы и русские — не один народ

Владимир Зеленский заявил, что украинцы и русские — не один народ Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на слова российского коллеги Владимира Путина о том, что украинцы и русские являются одним народом.

- Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии, — заявил украинский лидер в интервью "Интерфакс-Украина".

Если бы украинцы и русские были одним народом, то в России бы использовались гривны, а над зданием Государственной думы развевался бы желто-голубой флаг, считает Зеленский.

Ранее во время прямой линии с россиянами президент России Владимир Путин заявил, что не считает народ Украины недружественным, отметив, что для него украинцы и русские — это один народ. В пример он привел евреев, которые приезжают в Израиль из других стран. Они не похожи друг на друга, но являются единым народом, считает президент РФ.