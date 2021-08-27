Военные США начали строить копии военной техники из дерева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военные пятого морского строительного батальона американских военно-морских сил начали строить копии военной техники из дерева для использования их во время учений. Солдаты возвели фанерные копии автомобилей Humvee для оснащения 17-го боевого логистического полка. Об этом в пятницу, 27 августа, пишет издание Defense Blog.

Сообщается, что деревяные копии военной техники должны сократить затраты на учения без ущерба для их реалистичности. Так, фанерный макет Humvee полностью соответствует габаритам реального автомобиля. Это позволяет использовать его в логистических учениях, чтобы военнослужащие могли отработать переброску техники.

Издание отмечает также, что в настоящее время военнослужащие из состава пятого морского строительного батальона развернулись на американской базе на территории Японии, чтобы оказывать инженерную поддержку совместным силам в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как писал сайт Kp.ru, вчера американские ВМС во время учений атаковали и уничтожили свой списанный фрегат Ingraham. Судно в результате раскололось пополам и затонуло.