ВМС США уничтожили свой фрегат Ingraham на учениях. Фото: кадр из видео

Американские военно-морские силы во время учений SINKEX атаковали и уничтожили свой списанный фрегат Ingraham. Соответствующие видео в четверг, 26 августа, опубликовали на официальном YouTube-канале ВМС Соединенных Штатов.

Сообщается, что учения прошли 15 августа текущего года. Американские военные нанесли несколько ракетных ударов по своему кораблю типа Oliver Hazard Perry, а после выпустили по нему торпеду Mark 48. В результате этой атаки военное судно раскололось пополам и затонуло.

Фрегаты типа Oliver Hazard Perry строились с 1970-х годов, в настоящее время такие корабли все еще служат в военно-морских силах некоторых государств, в том числе Турции, Австралии, Египта и Польши. Корабль Ingraham был последним из произведенных в серии, он был выведен из состава флота Соединенных Штатов шесть лет назад.

Как писал сайт kp.ru, накануне командующий вторым флотом американских ВМС вице-адмирал Эндрю Льюис назвал «адекватным» сотрудничество с российскими военными.