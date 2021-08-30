Военные США проверяют сообщения о гибели мирных жителей при авиаударе в Кабуле

Девять человек погибли в результате ракетного удара ВС США в Кабуле Фото: REUTERS

Американские военные проверяют информацию о гибели мирных жителей при ракетном ударе по машине в Кабуле, сообщил представитель Центрального командования Вооруженных сил (ВС) США Уильям Урбан.

«Мы по-прежнему оцениваем результаты этого удара, который, как мы знаем, устранил непосредственную угрозу со стороны «Исламского государства в Хорасане» (одна из ячеек запрещенной в России экстремистской организации «Исламское государство», ИГИЛ – прим. ред.) в отношении аэропорта», -.заявил он.

Уильям Урбан добавил, что после ударов американцев по автомобилю с предполагаемыми террористами 29 августа «были значительные и мощные вторичные взрывы из-за уничтожения машины». Он пояснил, что «это говорит о том, что в ней были значительные объемы взрывчатки, что могло привести к дополнительным жертвам».

«Неясно, что могло произойти, и мы проводим дальнейшее расследование. Мы были бы глубоко опечалены любыми случаями потенциальной гибели невинных людей», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по данным источников телеканала CNN, погибли девять человек, в том числе шестеро детей, младшим из которых было по два года. Все жертвы – члены одной семьи.