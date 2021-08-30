Жертвами удара США в Кабуле стали девять человек

Девять человек погибли в результате ракетного удара ВС США в Кабуле Фото: REUTERS

Жертвами ракетного удара Вооруженных сил (ВС) США в Кабуле стали девять человек, причем шестеро из них – дети, младшим из которых было по два года. Все погибшие были членами одной семьи. Об этом в ночь на понедельник со ссылкой на родственников убитых афганцев сообщил телеканал CNN.

Ранее местные СМИ сообщали, что в результате американского удара погибли шесть человек, в том числе четверо детей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в воскресенье, 29 августа, в афганской столице прогремел мощный взрыв, в Интернете появились кадры с места происшествия. Позже представитель Центрального командования ВС США Уильям Урбан сообщил, что Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по машине с террористами в Кабуле из-за угрозы нападения смертников «Исламского государства» (запрещенная в России экстремистская организация) на столичный аэропорт.

При этом Урбан выразил уверенность в успешности операции и рассказал, что после удара произошло еще несколько взрывов. Это может говорить о том, что во взорванном автомобиле была взрывчатка.

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