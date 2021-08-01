В Москве все больше систем распознавания лиц. Как они изменят нашу жизнь

В районе метро «Бутырская» фастфуд KFC предлагает клиентам сохранить их лик, связать его с банковской картой и будущие гамбургеры оплачивать улыбкой. Фото: Андрей АБРАМОВ

ЦИФРОВАЯ ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО

Аэропорт «Шереметьево» стал первым в стране, где можно пройти паспортный контроль по биометрии. В терминале C, который обновили в прошлом году, но из-за пандемии запустили только сейчас, появились 20 новых стоек. Обычно пассажир проходит в узкий коридор, где за стеклом ждет хмурый таможенник. Он пристально смотрит на вас и фото в паспорте. Если все хорошо, загорается зеленый свет и вы проходите в зал ожидания рейса.

Биометрические стойки работают иначе. Перед первым турникетом пассажир сканирует штрихкод посадочного талона, прикладывает свой загранпаспорт к датчику. Подходят только паспорта 75-й серии и выше. Они содержат нужную системе биометрию: снимок лица и отпечаток пальца.

Пассажир проходит в узкий коридор, где его ждет монитор с камерой. Система делает снимок и сличает с тем, что в паспорте и базе данных. Далее турист прикладывает палец к сканеру. Вся процедура занимает до 45 секунд. Если у компьютера нет нареканий к пассажиру, открывается второй турникет.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО БАНКАМ

Вы скажете, ну и что здесь такого? Компьютер просто сравнил фото в паспорте и фото человека, а затем отпечаток. На деле все куда сложнее (см. «Справка «КП»). В России действует Единая биометрическая система (ЕБС). Сейчас государство хочет знать о своих гражданах чуть больше, чем адрес прописки и имя. Можно говорить, что это такой механизм контроля. Или смотреть на него, как на способ сделать города безопаснее, а получение услуг — комфортнее. Обо всем по порядку.

Собирать портреты своих клиентов банки начали пару лет назад вне зависимости друг от друга и государства. И сейчас делают это все активнее, особенно в Москве. Первый мотив — безопасность. Финучреждения настаивают, что обмануть алгоритмы распознавания лиц куда сложнее, чем прийти с поддельным паспортом в банк и получить по нему кредит. Но есть у банков и другой интерес.

Например, в некоторых московских отделениях камеры сканируют лица клиентов при входе. Если человек сдал биометрию, то система его узнает. Когда клиент пойдет за талончиком электронной очереди, терминал тут же предложит персонализированную рекламу.

Раньше финучреждения собирали биометрию только для себя, теперь они передают ее в государственную ЕБС. Не только цифровой отпечаток лица, но и образец голоса. Для этого клиент произносит несколько фраз в микрофон.

После такого сканирования, можно дистанционно получать услуги без паспорта в любых банках, которые подключены к системе. Например, сдали биометрию в банке A, а потом захотели открыть вклад в банке Б. Информация о вас уже в системе и приходить в отделение с паспортом не требуется. Голос и изображение система соотносит с аккаунтом на Госуслугах — так подтверждается личность.

В ближайшем будущем обещают, что таким образом можно будет получить услуги в МФЦ без паспорта, завизировать документу у нотариуса, оформлять симкарты, страховку и т.д.

Данные в ЕБС пока собирают медленно. На февраль этого года там было всего 164 тысячи добровольно сданных записей. У банков же работа спорится. Потому что для них это дополнительный способ получать финансовую выгоду.

ОПЛАТА УЛЫБКОЙ

С этой весны в Москве в части магазинов X5 Retail Group («Пятерочка» и «Перекресток») появился биоэквайринг. Проще говоря, оплата покупок лицом. Сервис завязан на карты «Сбера». Если клиент сдал банку биометрию, то путем пары кликов в приложении, он может подключить «Оплату взглядом». Не придется доставать карту или телефон. Снимаете маску, смотрите в камеру у кассы самообслуживания, платеж проходит.

Подобные решения начинает применять и общепит. Например, сеть кафе Prime ввела оплату лицом. В районе метро «Бутырская» фастфуд KFC предлагает клиентам сохранить их лик, связать его с банковской картой и будущие гамбургеры оплачивать улыбкой. Причем этот сервис никак не завязан на банки. Лица покупателей заведение хранит в своем реестре.

К концу 2021 года в московском метро обещают запустить Face Pay — дословно «оплата лицом». Если сдать биометрию банку, то камеры рядом с турникетами начнут автоматом списывать с карты пассажира за проезд и ничего прикладывать не придется.

К слову, система распознавания лиц в метро и в целом по Москве работает уже пару лет. С ее помощью вычисляют преступников, находят потерявшихся людей. В первую волну пандемии камеры вычисляли нарушителей самоизоляции, которым было предписано не выходить из дома.

Крупные банки переоборудуют свои банкоматы под считывание биометрии. Ни прикладывать, ни вставлять карту не нужно. Показал лицо, ввел пин-код и работой с устройством. Удобно, но возникает ворох подозрений.

ПРОРОЧЕСТВО МАТРОСКИНА

Прогресс вне нашей воли делает лица еще одним инструментом и документом. Слова кота Матроскина про «усы, лапы и хвост» звучат пророчески. Но оплата лицом и использование его вместо паспорта, это лишь начало.

— Картина из фантастических фильмов все ближе. В качестве примера можно рассмотреть вопрос защиты частной собственности. Производители смартфонов давно сделали технологию авторизации по лицу. Аналогичные механизмы защиты на домофоны, гаражи, машины — все это реальность. Но к таким нововведениями общество должно быть морально готовым. Система распознавания лиц работает на основе искусственного интеллекта. Ему необходимо постоянное обучение. Чем раньше он начинает работать с данными, тем более «образованным» он будет и тем эффективнее его можно использовать, — объясняет директор практики «Безопасный город» компании AT Consulting Антон Долгоновский.

Нейросети и камеры решают не только вопросы безопасности. Явно есть и коммерческие цели. Вы сами сталкивались с таким: стоит заговорить о кофе, как смартфон тут же предлагал рекламу напитка. Или погуглили вы удочки, потом везде преследует реклама по продаже поплавков и надувных лодок. Точно так же будут работать в будущем рекламные мониторы на улицах.

Камеры просканирует человека у биллборда и покажут наиболее подходящую рекламу. Вопрос в том, из какой базы данных система возьмет снимок. Явно не из государственной. Это соцсети, банки и прочий бизнес, которому вы сдаете биометрию... Клиент подписывает соглашение о передаче персональных данных не глядя. Компании могут распоряжаться этим капиталом. Так же как номера телефонов своих клиентов магазин продает «левым» колл-центрам и те звонят и навязывают услуги.

ВОПРОС РЕБРОМ

«Светить» лицом не опасно?

— Компании, которые собирают изображения лиц, хранят биометрический шаблон отдельно от персональных данных. То есть паспорт можно связать с конкретным лицом, только взломав уже другие алгоритмы и базы, — объясняет специалист по кибербезопасности Максим Никитин. — Защита очень надежная. Ни государство, ни компании-операторы таких данных не хотят ударить в грязь лицом. Потому что об этом тут же напишут все мировые СМИ.

Если каким-то образом злоумышленники получат базу данных лиц, то что они увидят зашифрованный алгоритм из точек лица, а не конкретные снимки. Восстановить по ним облик человека — еще одна сложная задача. На такое способна только сетевая хакерская группировка, а не один человек. Нашего человека куда проще обмануть, звонком из «службы безопасности банка», чем воровать его биометрию и потом получать по ней кредиты.

Биометрия доступна силовым ведомствам. Это персональные данные, которые организации обязаны выдавать по запросу. Законопослушным бояться нечего. Могут ли данные использоваться для вычисления преступника в толпе? Да, это уже работает в Москве и по всему миру. Такие технологии часть населения всегда встречает с недовольством. В США некоторые штаты запретили использовать биометрию лица в работе силовиков. Но другие поддерживают и пропагандируют технологию.

СПРАВКА «КП»

Как работает биометрия

Биометрических систем в мире десятки, если не сотни. Это услуга, которую IT-фирмы продают компаниям и целым государствам. Но принцип работы примерно один.

Камера фотографирует лицо, однако системе не интересна конкретная фотография. Нейросеть анализирует точки. Например, расстояние между глаз, кончик носа. Создаются координаты лица. Они вносятся в базу и затем используются для сопоставления. Поэтому система распознавания лиц узнает людей, которые сменили прическу или отрастили бороду.

Сканер можно обмануть: подобные эксперименты не раз проводили энтузиасты. Например, клеили на лицо пластыри определенной формы и использовали грим. Но машины становятся все умнее, точность определения достигает 99%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лицо вместо паспорта: зачем государство собирает фото и записи голосов россиян

Разбираемся, что получат люди от развития Единой биометрической системы (подробности)