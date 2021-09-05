Володин назвал способы решения проблемы бродячих животных

Вячеслав Володин. Фото: Евгения ГУСЕВА

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проблема брошенных животных в России уйдет, если заняться реальными делами, такими как пропаганда ответственного отношения к питомцам и строительство достаточного количества приютов. Такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин отмтеил, что за последние несколько лет парламент принял закон «Об ответственном обращении с животными», а также ужесточил наказание для живодеров, запретил изъятие животных за долги, отметив, что данные законы следовало принять раньше. «Животные - живые существа. Мы должны их защищать» - подчеркнул спикер в своем Telegram-канале в воскресенье, 5 сентября.

Как отмтеил Володин, несмотря на усовершенствование законодательства, в стране до сих пор продолжается дискуссия о бродячих животных. По словам депутат, появление такой проблемы является ответственностью самих людей. «Правильно нам всем заняться реальными делами. Строить приюты, пропагандировать ответственное отношение», - заключил он.

Напомним, в середине июля в Государственную думу был внесен проект закона о штрафах до 30 тысяч рублей за выброшенных питомцев.