В Госдуму РФ внесен законопроект о штрафах за выброшенных питомцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 15 июля, в Государственную думу внесен проект закона о штрафах до 30 тысяч рублей за выброшенных питомцев. Инициаторами документа являются глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Об этом сообщили в пресс-службе думского комитета по госстроительству и законодательству.

Как уточняется, за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, в том числе оставление их без владельца, предлагается штрафовать в размере до 3 тысяч рублей, должностных лиц - до 15 тысяч рублей, а юрлиц - до 30 тысяч рублей.

За жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовного деяния граждан могут оштрафовать на сумму до 15 тысяч рублей, должностных лиц - до 30 тысяч рублей, юрлиц - до 100 тысяч рублей.

Кроме того, предусмотрены штрафы для владельцев приютов. За несоблюдение требований к осуществлению соответствующий деятельности по обращению с животными должностным лицам может грозить штраф до 15 тысяч рублей, юрлицам - до 30 тысяч рублей. За ненадлежащее обращение с бездомными животными граждане могут заплатить штраф до 5 тысяч рублей, должностные лица - до 15 тысяч рублей, юридическим лицам - до 50 тысяч рублей..