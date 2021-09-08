Адвокат Волочковой добился привлечения Большого театра к административной ответственности Фото: Алина МАКЕЕВА

Адвокат звезды балета Анастасии Волочковой поделился новостями. В давней борьбе со своим работодателем у танцовщицы появились шансы одержать победу.

Стало известно, что 7 сентября Большой театр был привлечен к административной ответственности. Нарушение выявила Тверская межрайонная прокуратура. Театр обвиняется в нарушении трудового кодекса.

Анастасия Волочкова работала в знаменитом учреждении культуры с 1998 года, более 17 лет. По словам балерины, театр не выплачивал ей зарплату все эти годы и не отчислял выплаты в Пенсионный фонд. В связи с этим звезда лишилась права выйти на досрочную пенсию. «

- Направлены материалы в полицию для проведения проверки по фальсификации, которая возможно имела место применительно к заявлению Анастасии, - сообщил 5-tv.ru адвокат звезды Евгений Корчаго.

Правозащитник так же настроен оспорить приказы, по которым Волочкова лишилась работы без сохранения заработной платы. За эти годы, не выплаченная заработная плата составила несколько миллионов. А нанесенный моральный вред Волочкова оценила в 200 миллионов, которые так же намерена отсудить у Большого театра, помимо зарплаты.

- Решение о сумме морального вреда принимает суд, мы считаем, что шансы выиграть это гражданское дело очень высокие, - сообщает правозащитник Анастасии Волочковой.

Евгений Корчаго обратил внимание, что со стороны Большого театра не было попыток уладить конфликт в досудебном порядке.

- У них мотивация очень интересная. Они говорят- она не работала - мы не платили, - поделился Корчаго.

Он также отметил, что за 17 лет работы Анастасии не предложили ни одной роли. Но независимо от этого, работодатель обязан выплачивать зарплату сотруднику. Факт того, что с балериной были оформлены трудовые отношения, театр не отрицает.

А вот версии, по поводу увольнения балерины, у сторон разные: танцовщица считает, что это месть обиженного мужчины, а вот в театре указывают на лишний вес танцовщицы.