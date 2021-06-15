Анастасия Волочкова снова подаёт в суд на Большой театр: «Где моя пенсия?»

Балерина Анастасия Волочкова во время пресс-конференции. Фото: Александр Щербак/ТАСС

- В Большом театре я не танцую с 2003 года, - напомнила журналистам на пресс-конференции в НСН Анастасия Волочкова.

Артистка собрала журналистов, чтобы рассказывать, как самый главный театр в стране внезапно отправил ее на покой, не заплатив, по словам балерины, с 98 года ни копейки.

Впрочем, пресс-конференция Анастасии была посвящена пенсии, в которой артистке отказали. И теперь Волочкова подаёт на Большой в суд.

Анастасия Волочкова и Андрей Уваров на сцене "Лебединого озера" в постановке Большого театра, 2001 г. Фото Михаила Логвинова (ИТАР-ТАСС)

- Вы наверняка помните эту историю нашумевшую на весь мир, когда меня незаконно уволили из Большого, сославшись на то, что я «большая и толстая». Хотя с тех пор у меня при росте 1 метр 73 см вес в 50 кг сильно не менялся. Хотя понятно, что это была месть влиятельного человека, с которым я рассталась, - объяснила Анастасия Волочкова. - Потом я подала в суд на директора театра Иксанова.

Я выиграла тот судебный процесс и с тех пор моя трудовая книжка лежала в Большом театре. И хочу подчеркнуть, что я единственная балерина, которая смогла выиграть судебный процесс у Большого.

Помню абсурд, когда меня с приставами приводили на рабочее место- в гримерную. Хотя с 2003 года мне не дали станцевать ни одного спектакля на сцене Большого.

И недавно я узнала, что в 2010 году Большой, не уведомив меня, отправил меня на покой, на пенсию. Я для Большого театра до сих пор, как кость в горле. Их раздражает, что я и без них успешна, выступаю с благотворительными концертами, дарю людям радость.

Вы хотите сказать, что я не заслужила пенсию? По документам с 98 года я ни копейки не получила от Большого театра. Куда они дели эти деньги, это вопрос и для налоговой в том числе... Выяснилось, что 15 лет я якобы числюсь в декрете...

Анастасия Волочкова и представляющий её интересы адвокат Сергей Воронов на пресс-конференции. Фото: Мария РЕМИЗОВА

Я через суд в очередной раз докажу, что я права и получу свою зарплату и пенсию. Как говорит мой адвокат Сергей Воронов, согласно моему договору с Большим театром, с 98 года я должна была получать зарплату в размере 18 МРОТ в месяц, то есть 369 тысяч рублей в месяц. Умножайте эту цифру на 20 лет. То есть в год я должна была получать более 4 миллионов рублей. И сумма долга Большого передо мной с каждым месяцем растёт. Мне не жаль времени моих адвокатов для того, чтобы это сделать. Но прошу заметить - не я начала эту историю. Это Большой театр обманул меня, - заявила балерина.