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Политика10 сентября 2021 14:34

Минобороны РФ опровергло сообщения о заболеваниях военных на учениях "Запад-2021"

В ведомстве заявили, что фейки распространяются с территории Украины
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Минобороны РФ опровергло сообщения о заболеваниях военных на учениях "Запад-2021"

Минобороны РФ опровергло сообщения о заболеваниях военных на учениях "Запад-2021"

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство обороны России опровергло сообщения о заболеваниях военных на учениях «Запад-2021».

«Информация со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Воронежской области о якобы заболевании российских военнослужащих, принимающих участие в совместном стратегическом учении "Запад-2021", является фейком и абсолютно не соответствует действительности», - говорится в заявлении министерства.

В военном ведомстве заявили о координируемой с территории Украины рассылке в российские СМИ фейков в целях дискредитации учения.

Напомним, российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» пройдут на нескольких полигонах в России и Беларуси и продлятся до 16 сентября. В них примут участие примерно 200 тысяч военнослужащих и будет задействовано свыше 700 единиц техники. Как сообщалось, за проведением военных учений будут наблюдатьм президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко.