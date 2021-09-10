Минобороны РФ опровергло сообщения о заболеваниях военных на учениях "Запад-2021" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство обороны России опровергло сообщения о заболеваниях военных на учениях «Запад-2021».

«Информация со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Воронежской области о якобы заболевании российских военнослужащих, принимающих участие в совместном стратегическом учении "Запад-2021", является фейком и абсолютно не соответствует действительности», - говорится в заявлении министерства.

В военном ведомстве заявили о координируемой с территории Украины рассылке в российские СМИ фейков в целях дискредитации учения.

Напомним, российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021» пройдут на нескольких полигонах в России и Беларуси и продлятся до 16 сентября. В них примут участие примерно 200 тысяч военнослужащих и будет задействовано свыше 700 единиц техники. Как сообщалось, за проведением военных учений будут наблюдатьм президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко.