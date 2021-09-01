Лукашенко и Путин примут участие в военных учениях "Запад-2021" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко будут наблюдать за проведением военных учениц «Запад-2021». Об этом сообщил белорусский лидер, отметив, что каждый будет на своих полигонах.

Лукашенко заявил, что в предстоящих учениях, которые состоятся на территории двух стран от Калининграда до Владивостока, будет задействовано большое количество войск.

«Мы с Путиным договорились, что я беру под контроль основную часть учений. Она будет у нас в Беларуси. У них на нескольких полигонах - до десятка полигонов будет задействовано. Он побудет на своем полигоне, я на своем», - сказал белорусский президент, фрагмент выступления которого опубликовал канал «Пул первого».

Белорусский лидер отметил, что таким образом вместе с российским президентом они проверят, «насколько готовы и слажены» вооруженные силы Белоруссии и России.

«У нас единая система ПВО, единая оборонная политика. Есть армия - ее надо обучать и тренировать. Вот для этого мы и проводим», - добавил он.

Напомним, стратегические учения «Запад-2021» пройдут на территории России и Белоруссии в период с 10 по 16 сентября.