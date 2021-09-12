Киселев: благодаря прививке заболевание коронавирусом идет по щадящему пути

Дмитрий Киселев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Журналист Дмитрий Киселев рассказал, что у него достаточно обширное поражение легких из-за коронавирусной инфекции, однако, благодаря прививке от COVID-19, заболевание идет по щадящему пути и он чувствует себя хорошо.

«У меня довольно обширное поражение легких, тем не менее, благодаря прививке и ревакцинации, сценарий моей болезни идет по щадящему пути. Хотя, конечно, врачам приходится со мной поработать … Чувствую себя как в санатории», - заявил журналист в воскресенье, 12 сентября, в эфире телеканала «Россия-1».

Кроме того, Киселев отметил, что если бы не прошел вакцинацию от коронавируса, то скорее всего находился бы сегодня в реанимации.

Напомним, в минувший вторник, 7 сентября, Киселева госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Журналист заявил, что уже идет на поправку, температура нормализуется. По его словам, прогноз оптимистичный. Как писал сайт kp.ru, в субботу, 11 сентября, телеведущий впервые пропустит эфир программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1».