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Здоровье7 сентября 2021 20:58

Дмитрий Киселев госпитализирован с коронавирусом

Журналист и телеведущий уже идет на поправку
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (16)Комментарии (16)(16)
Журналист Дмитрий Киселев госпитализирован с коронавирусом

Журналист Дмитрий Киселев госпитализирован с коронавирусом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российского журналиста и телеведущего Дмитрий Киселева госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Он уже идет на поправку.

- Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная - это позитивный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный, — цитирует журналиста РИА Новости.

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