Журналист Дмитрий Киселев госпитализирован с коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российского журналиста и телеведущего Дмитрий Киселева госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Он уже идет на поправку.

- Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат, сейчас температура уже нормальная - это позитивный ответ на лечение. Прогноз оптимистичный, — цитирует журналиста РИА Новости.

Ранее звезда кино, актер Борис Щербаков попал в больницу с двусторонней пневмонией и положительным ПЦР-тестом. Как рассказала "КП" супруга артиста Татьяна Бронзова, Щербаков сделал прививку «Спутником – V» еще в июне. Татьяна Васильевна привилась в мае. Борис Васильевич утверждает, что последние полгода он не выезжал из Москвы, а тест у него — отрицательный. Но это не совсем так. 8 августа Борис Щербаков улетал в Крым на съемки к режиссеру Валерии Гай Германики. Он играл небольшую роль - отца главного героя.