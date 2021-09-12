Пресс-секретарь Зеленского назвал условие для встречи украинского лидера с Путиным

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский готов провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным, однако в ходе встречи должен обсуждаться вопрос территорий, которые Киев считает оккупированными. Такое заявление в воскресенье, 12 сентября, сделал пресс-секретарь главы незалежной Сергей Никифоров.

По словам пресс-секретаря украинского лидера, есть «воля» Зеленского встретиться лично с Путиным – «в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории». «Либо на линии разграничения, либо в любом другом месте на нейтральной территории, но не в России и не в Украине», - уточнил он в эфире телеканала «Дом».

«Надо чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины … Надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет», - заявил пресс-секретарь.

Никифоров также отметил, что против подобной встречи выступает именно Москва, которая, как он заявил, не намерена выносить на повестку переговоров «вопрос Крыма».

«Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?» - добавил он.

Напомним, ранее Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время. Российский лидер добавил, что если украинский лидер хочет начать восстановление отношений с Москвой, то российские власти будут это приветствовать. Позже в Кремле отметили, что принадлежность Крыма не может быть темой этой встречи.