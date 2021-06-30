Путин: Зеленский отдал Украину под полное внешнее управление

Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский отдал Украину под полное внешнее управление Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин считает, что его украинский коллега Владимир Зеленский отдал Украину под внешнее управление.

- Что встречаться с Зеленским? Если он отдал свою страну под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизни Украины решаются в Вашингтоне, отчасти в Берлине и Париже, — заявил российский президент во время прямой линии с гражданами.

В апреле Владимир Путин заявлял о готовности обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время. Глава государства отметил, что если президент Украины хочет начать восстановление отношений с РФ, то российские власти будут это приветствовать.Глава государства отметил также, что предложения о переносе контактной группы по Донбассу из Минска похожи на попытку уклониться от реального решения проблем.