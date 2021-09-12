Путин планирует посетить Белоруссию в октябре 2021

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин планирует посетить Белоруссию в октябре текущего года для участия в саммите Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да. Такие планы есть», - приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Незадолго до этого в воскресенье, 12 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с российским коллегой согласовали его визит в Минск в октябре этого года на саммит СНГ.

Напомним, в минувшую пятницу, 10 сентября, премьер-министр РФ который прибыл в Минск для участия в заседании Совета министров Союзного государства, объявил, что решение об углублении интеграции России и Белоруссии на основе 28 союзных программ одобрены. В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что окончательно интеграционные документы одобрят Путин и Лукашенко в октябре текущего года.