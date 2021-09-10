Мишустин: решения об углублении интеграции РФ и Белоруссии на основе 28 союзных программ одобрены

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Решения об углублении интеграции России и Белоруссии на основе 28 союзных программ одобрены. Такое заявление в пятницу, 10 сентября, сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который в пятницу, 10 сентября, прибыл в Минск для участия в заседании Совета министров Союзного государства.

«Одобрены решения об углублении интеграции на основе 28 союзных программ. Они все согласованы», - сказал глава российского правительства по итогам заседания Совета министров Союзного государства.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил, что окончательно интеграционные документы одобрят президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко в октябре этого года.

Напомним, по итогам встречи Путина и Лукашенко в Кремле в минувший четверг, 9 сентября, Москва и Минск согласовали 28 программ по Союзному государству. В ходе встречи встрече белорусский лидер заявил, что интеграционные программы могут быть приняты в октябре этого года в ходе заседания Государственного совета Белоруссии. Российский президент в свою очередь указал на эффективность работы над интеграционными процессами в рамках Союзного государства по различным направлениям, в том числе и по линии спецслужб.