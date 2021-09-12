Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чемоданчик президента Белоруссии Александра Лукашенко редко содержит что-то удивительное. Такое заявление сделала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, указав на то, что в этом чемоданчике, как правило, находится стандартный набор документов, а также канцелярские принадлежности.

«Вы знаете, я, наверное, вас немного разочарую. В чемоданчике стандартный набор документов: ручка, иные канцелярские принадлежности, которые нужны для работы. Там редко есть что-то такое, чем можно вас удивить», - заявила пресс-секретарь белорусского лидера в эфире телеканала «Россия-1», отвечая на вопрос о содержимом чемоданчика Лукашенко.

Пресс-секретарь Лукашенко перечислила содержимое чемоданчика белорусского лидера Фото: скриншот

Эйсмонт также отметила, что белорусский лидер и российской коллега Владимир Путин и без чемоданчика зачастую обмениваются документами грифа «секретно» и «совершенно секретно». «[Лукашенко] привозит иногда с собой документы, делится информацией. Союзное государство, как и принято», - сообщила она.

Напомним, по итогам встречи Путина и Лукашенко в Кремле в минувший четверг, 9 сентября, Россия и Белоруссия согласовали 28 программ по Союзному государству. В пятницу, 10 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который прибыл в Минск для участия в заседании Совета министров Союзного государства, объявил, что решение об углублении интеграции двух стран на основе этих программ одобрены.