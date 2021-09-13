Жители Дагестана и Ингушетии тратят на коммуналку меньше всех в стране Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России затраты на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в потребительских расходах в 2020 году дешевле всего обходятся жителям Ингушетии и Дагестана.

Согласно исследованию, плата за коммуналку для россиян является одной из самых чувствительных статей бюджета. Доля таких расходов выросла, увеличение произошло и в абсолютных значениях. В частности, это связано и тем, что затраты на ЖКУ входят в разряд обязательных трат. Об этом пишут РИА Новости.

Так, согласно составленному экспертами рейтингу по результатам исследования, дешевле всего ЖКУ обходятся в гражданам в :

1. Республике Ингушетия 4,4%

2. Республике Дагестан 5,7%

3. Республике Хакасия 6,4%

4. Республике Калмыкия 6,6%

5. Чеченской Республике 6,6%.

Что касается самых больших расходов на коммуналку, то здесь речь идет таких регионах как:

81. Магаданская область- 12,9%

82. Москва – 13%

83. Чукотский автономный округ – 13%

84. Республика Коми – 13,2%

85. Ярославская область – 13,5%

Все приведенные данные исследования говорят о том, что в стране существует неравномерные уровни затрат на ЖКУ в регионах.

Накануне сообщалось, что в Госдуме хотят увеличить число льготников по оплате ЖКУ. Для этого осенью текущего года в нижнюю палату намерены внести законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату коммунальных услуг в доходе семьи по всей стране.