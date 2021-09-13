В Госдуме планируют расширить список льготников по оплате ЖКУ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Государственной думе РФ планируют увеличить число льготников по оплате ЖКУ. Для этого осенью текущего года в нижнюю палату намерены внести законопроект о снижении максимальной доли расходов на оплату коммунальных услуг в доходе семьи по всей стране.

Речь идет о поэтапном снижении с 2023 года до 18% и с 2025 года до 15%. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на комитет жилищной политике и ЖКХ.

На данный момент в стране предельная планка держится на уровне 22%. Расходы на оплату коммуналки, превышающие предельно допустимую долю в общем доходе семьи, оплачиваются за счет региональных бюджетов. Помощь со стороны государства уже доступна примерно для 3 миллионах семей, еще 1 миллион граждан получит право на нее после снижения планки.

Однако снижении максимальной доли расходов на ЖКУ в общем доходе семьи до 15% во всей стране скажется на бюджете. Оттуда дополнительно понадобится порядка 30 миллиардов рублей ежегодно. Такую же сумму сэкономят россияне-льготники. Сегодня в РФ среднее значение расходов на коммуналку в общем доходе семьи составляет около 10%.

Ранее сообщалось, что Минстрой предложил снизить траты семей на коммуналку. В ведомстве исходили из того, что в России немало людей, которые находятся в тяжелом финансовом положении и нуждаются в помощи.