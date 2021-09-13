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В мире13 сентября 2021 9:22

Байден объявил лесной пожар в Калифорнии крупным стихийным бедствием

Президент США пообещал федеральное финансирование пострадавшим субъектам
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Пожар "Калдор" объявлен крупным стихийным бедствием

Пожар "Калдор" объявлен крупным стихийным бедствием

Фото: REUTERS

Американский лидер Джозеф Байден причислил пожар "Калдор" в Калифорнии к крупным стихийным бедствиям, сообщает пресс-служба Белого дома.

Он распорядился оказать дополнительную финансовую поддержку из федерального бюджета Соединенных Штатов на восстановление пострадавших объектов.

"Федеральное финансирование предоставляется государственным, местным органам власти и некоторым частным некоммерческим организациям на основе совместного несения расходов на проведение аварийных работ и ремонт или замену объектов, поврежденных пожаром "Калдор" в округе Эльдорадо", - говорится в заявлении.

Как ранее писал сайт kp.ru, власти Калифорнии эвакуировали около 30 тысяч человек в связи с пожаром "Калдор", когда его площадь превысила 700 квадратных километров. Огонь, в частности угрожал курортной зоне рядом с озером Тахо, где под угрозой уничтожения оказались 20 тысяч строений.

По официальным данным властей, на сегодняшний день ликвидировано около 65% от общей площади возгорания.

Байден объявил лесной пожар в Калифорнии крупным стихийным бедствием