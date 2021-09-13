Первый компонент вакцины от коронавируса получили 5 миллионов москвичей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве первый компонент вакцины от коронавируса получили уже 5 миллионов человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Из общего числа вакцинированных лишь 22% – это москвичи старше 60 лет. Среди трудоспособного населения привиты почти 50%, рассказала ТАСС заммэра Москвы. Заболеваемость коронавирусом среди пожилых людей очень высокая в сравнении с другими крупными городами мира, отметила Ракова. Так, во время пика заболеваемости доля пожилых людей с COVID-19 была порядка 26%, в то время как в Лондоне – в два раза меньше.

Высокие показатели заражения коронавирусом среди пожилых определяют нагрузку на больницы: от 50 до 70% госпитализаций приходится на эту категорию населения. Кроме того, три четверти смертей от COVID-19 также составляет именно группа пожилых граждан.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала найти способы стимулировать россиян прививаться от коронавируса. Также она заявляла, что ведомство пока не видит оснований для отмены масочного режима на территории России.