Анна Попова сообщила, что Роспотребнадзор не видит оснований отменять масочный режим Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство пока не видит оснований для отмены масочного режима на территории России.

- Нет, сейчас нет. Это может быть только тогда, когда мы перестанем заражаться новой коронавирусной инфекцией. Главный инструмент, который у нас есть - это вакцина. Надо его использовать, тогда этот момент будет недалек, — сказала Попова, отвечая на соответствующий вопрос журналиста ТАСС.

Напомним, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлен 18 891 случая заражения COVID-19. С начала пандемии было зафиксировано 7 121 516 таких случаев. Лидером по показателю стала Москва, где заболело 1940 человек. На втором месте идет Санкт-Петербург — 1629 случаев заражения. Третьей идет Московская область (645). Кроме того, за сутки жертвами коронавирусной инфекции стали 796 человек. Еще 17 888 россиян выписали из больницы.