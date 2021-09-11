Анна Попова призвала найти способы стимулировать россиян прививаться от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости найти способы стимулировать россиян делать прививки от коронавирусной инфекции.

- Это социальный заказ общества – найти такие слова и такие подходы чтобы люди прививались, несмотря на всю эту агрессию и информационный мусор, который нам сегодня это мешает сделать. Мы должны сохранить нацию, мы должны сохранить здоровье и сегодняшнего, и будущего поколения, — заявила Попова во время своего выступления на фестивале "Таврида. АРТ" в Крыму.

Ранее Анна Попова заявила, что ведомство пока не видит оснований для отмены масочного режима на территории России. Это может быть только тогда, когда мы перестанем заражаться новой коронавирусной инфекцией, отметила специалист. Сейчас главный инструмент в борьбе с пандемией — это вакцина, добавила Попова.

Напомним, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлен 18 891 случая заражения COVID-19. С начала пандемии было зафиксировано 7 121 516 таких случаев.