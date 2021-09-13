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Политика13 сентября 2021 11:25

Посол Украины в США позитивно оценила визит Зеленского в Вашингтон

По ее словам, все встречи президента были результативными
Наталья СМИРНОВА
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Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Украины в США Оксана Маркарова подвела итоги визита президента Владимира Зеленского в Штаты. Глава государства посетил страну с официальным визитом и встретился с президентом Джо Байденом, обозначив основные направления будущего сотрудничества между Украиной и США.

По словам Маркаровой, визит Зеленского в Вашингтон можно назвать успешным, так как все встречи были результативными.

"Даже встреча двух президентов была вдвое длиннее, чем планировалось. Те, кто занимается международной политикой, понимают, насколько это важно", - заявила Маркарова в интервью интернет-изданию "Экономическая правда".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Владимир Зеленский призвал власти США наращивать свое военное присутствие на Украине. Он отметил, что захватить страну за несколько дней, в случае войны, невозможно. Однако "выходить" из Украины силам США пока не стоит.