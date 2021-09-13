Зеленский призвал США наращивать свое присутствие на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти США не сравнивать Незалежную с Афганистаном с точки зрения объемов получаемой от Вашингтона помощи.

- Я не считаю, что стоит сравнивать Украину и Афганистан. Мы не настолько зависимы от Америки, каким был Афганистан, - сказал глава государства в интервью телеканалу CNN.

Также он добавил, что захватить Украину за условные пять-семь дней невозможно. Зеленский отметил, что пока речь о "выходе" Соединенных Штатов из его страны не идет. Напротив, он призвал Вашингтону наращивать свое военное присутствие на Украине.